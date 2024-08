El verdadero significado de Amaranto, el nombre que Evaluna y Camilo eligieron para su hija

La feliz noticia finalmente llegó y la familia de Evaluna y Camilo se volvió a agrandar con la llegada de su hija, Amaranto. La pareja anunció por las redes que se convirtieron en padres por segunda vez. En este caso el nombre elegido no es casual, sino no que es un nombre sin género para no condicionarla, al igual que Índigo, la primera hija de la pareja.

Según se sabe, el amaranto es un arbusto o una planta herbácea con tres o cinco pétalos. El nombre proviene del griego y hace mención a una “flor que no se marchita”. Eso es por su capacidad para adaptarse a distintos escenarios. Amaranto es la segunda hija de la Camilo y Evaluna que llegó el primer día del mes de agosto para iluminar la vida de los famosos cantantes.

Tras la llegada de Amaranto, Camilo y Evaluna compartieron fotos en sus redes sociales. En una de ellas se ve a la pequeña bebé recién nacida junto a los brazos de su mamá. También está el colombiano abrazando a Índigo que mira con mucha ternura a su hermanita. Todas las imágenes se viralizaron rápidamente.

Familia feliz. Fuente: Instagram

“Amaranto. Todas las ranas salieron a cantarte tu bienvenida. Niña de terciopelo dorado. Papá te atrapó y pintaste sus manos para siempre. Soberana de la medianoche. Bienvenida”, escribió Evaluna en las redes sociales e inmediatamente consiguieron miles de likes de sus seguidores que se enternecieron con la publicación.

En otra de las imágenes se puede ver a Camilo y Evaluna desayunando tostadas y las dos pequeñas durmiendo al lado sobre el colchón. Pero el festejo llegó a más y comieron una rica torta de crema y chispas de colores. Por fortuna la madre e hija están en buen estado de salud tras el parto.