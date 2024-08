Controversia: Camilo y Evaluna explicaron por qué decidieron parir en su casa

Evaluna Montaner y Camilo volvieron a ser padres recientemente con un parto en casa. La artista contó por qué decidió traer a sus dos hijas al mundo de esa forma natural y casera sin soporte médico y tecnológico.

Evaluna y Camilo compartieron un video en Youtube donde explicaron su versión de estos hechos. “Esta es mi historia, amo contarla, pero creo que todas las historias de parto son igual de valiosas. Donde sea que decidas parir espectacular, quería decir eso para que no pareciera que solo mi manera de parir aquí en casa es la correcta”, dijo Evaluna.

De algún modo Evaluna se defendió después de haber sido blanco de muchas críticas por decidir parir en su hogar a Indigo y Amaranto.

Se agrandó la familia. Fuente: Instagram.

"Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y ella me compartía todo lo que estudiaba y eso y me parecía fantástico. Siento que, desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto me lo imaginaba así...", señaló en su defensa Evaluna.

Además, la pareja de Camilo explicó: “Nunca me lo imaginaba en una clínica porque crecí con toda la información ahí. Tú tienes todas las opciones para poder parir en la clínica, sin tal cosa, con tal cosa... Nuestra partera es súper responsable, ella ve desde antes si hay algún problema y ella dice, ‘Sabes qué, yo creo que es mejor que nos vayamos a la clínica”, concluyó.

“Para mí estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para lograr parir de la manera más natural posible. Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico a nosotras... Y rodearme de personas que confiaban en que yo lo podía hacer también”, añadió Evaluna.