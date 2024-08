Así festejó Ben Affleck su cumpleaños n°52 sin Jennifer Lopez

Ben Affleck cumplió 52 años y muchos seguidores aguardaban por un mensaje emotivo de parte de su esposa Jennifer Lopez, pero no ocurrió. Sin embargo, recibió visitas de algunas actrices como Jennifer Garner. La ex esposa arribó a la casa, saludó a los periodistas e ingresó a la casa del director para festejar el cumpleaños de Affleck.

La actriz lució un atuendo informal compuesto por jeans oscuros y camiseta a rayas. De acuerdo al DailyMail, Garner fue la consejera de la pareja, pero determinó no involucrarse debido a lo difícil que era la separación de ambos actores. Por el momento, Ben Affleck reside en una nueva casa que adquirió en agosto por USd 20,5 millones en Los Ángeles, de acuerdo a TMZ.

Ben Affleck festejó su cumpleaños con Julia Garner. Fuente: Revista Hola!

Por el momento, ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck han hablado al respecto. “Los documentos de divorcio están firmados, pero aún no han sido entregados”, señalaron personas cercanas a los actores. Además, indicaron que “están esperando el momento adecuado para entregarlos. En el comunicado dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionar, pero no lo lograron”.

Qué hizo Jennifer Lopez, el día del cumpleaños de Ben Affleck

Tras confirmar la separación del actor, la actriz estuvo ocupada en sus redes sociales donde mostró algunos de los atuendos. López usó un sensual vestido transparente de brillo con adornos plateados en un patrón vertical que combinaba perfecto con un sencillo lazo negro atado alrededor de la cintura.

López usó un sensual vestido transparente de brillo con adornos plateados en un patrón vertical. Fuente: Instagram

En lo que respecta al pelo, Jennifer Lopez lo llevó atado con una elegante cola de caballo con un maquillaje muy natural. Tras publicar esos looks, la actriz no tardó en recibir comentarios por parte de sus seguidores, algunos de ellos son: “Hermosa reina”, “Las palabras no pueden explicar cuánta admiración y amor tengo por ti, eres una mujer maravillosa y estoy muy feliz de seguirte durante tantos años”, “Clase y elegancia”.