Lourdes Sánchez cautiva desde la nieve en las redes sociales

Si hay alguien que no escatima en compartir momentos de su vida diaria en las redes sociales es Lourdes Sánchez. En Instagram la siguen más de tres millones de personas que quedan encantadas cada vez que da señales de vida. Ahora, desde Bariloche, compartió un pequeño video en la nieve que cautivó a más de uno de los internautas.

Lourdes Sánchez se hizo conocida gracias a su participación en el Bailando por un sueño. Después de desearlo mucho, llegó a la pantalla chica en 2007. Cuando se enteró que había sido preseleccionada para formar parte del ciclo estaba de viaje.

"Estaba el mail donde me decían que había quedado preseleccionada, que tenía que venir a Buenos Aires a hacer un casting con todos los que quedaron preseleccionados en el país y otros países también, porque en ese momento se hacían castings muy multitudinarios, pero me dio tiempo a volver", contó Lourdes Sánchez en una entrevista con Teleshow.

Lourdes Sánchez llegó a los medios en 2007

¿Y qué le pasó cuando leyó el mail? "Mucha emoción. Lo cuento y me da piel de gallina, porque yo tenía muy claro lo que quería desde que empecé a bailar: yo quería las luces, quería esto, cámaras. Siempre me gustó que me miren, que me saquen fotos, siempre, pero tenía que llegar acá…", reconoció la bailarina.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez

"Hice ese casting en el que éramos muchos bailarines, muchos, muchos. Yo siempre confié mucho en mí. Me tocó bailar con Gabo Sandivaras y aparecen el Chato (Prada) y (Federico) Hoppe, y ahí me agarró como un poco de miedo, porque yo los veía por la tele", reveló. Hoy, está en pareja con Prada y juntos formaron una hermosa familia.