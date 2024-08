La China Suárez enciende las redes sociales en medio de rumores de separación

María Eugenia Suárez, más conocida como la China Suárez, siempre se encuentra en el ojo de los medios de comunicación. La actriz y cantante sabe cómo llamar la atención con cada publicación o paso que da. En esta ocasión, la China llamó la atención con un nuevo posteo en la que se la puede ver vestida con sólo una campera de jean totalmente abierta.

La imagen deja ver un corpiño blanco y además, se puede apreciar su increíble maquillaje que consta de unas pestañas muy arqueadas, rubor en las mejillas y abundante rouge en los labios. En cuanto al pelo, se la puede ver con un cabello natural y algunas trencitas.

La China Suárez aprovechó la golden hour para lucir toda su belleza. Foto: @sangrejaponesa

Estas imágenes hicieron que las redes estallen. El look de María Eugenia enloqueció a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram que corrieron a darle "like" a las fotografías y a comentar el posteo. "¿Podrán ser tan hermosa?", "La mujer más linda de Argentina", son algunas respuestas que se pueden leer. En total, las fotografías de la China, acumularon más de 370 mil me gusta.

María Eugenia Suárez sube estas fotografías en medio de rumores de separación del cantante e influencer Lauty Gram. Los rumores indican que Lauty le habría sido infiel con una mujer tucumana. Más allá de que ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, medios de comunicación notaron que el joven dejó de seguir en Instagram a la modelo.

El álbum de fotografías superó rápidamente los 350 mil me gusta. Foto: @sangrejaponesa

Ante este hecho, inmediatamente los rumores de un nuevo romance de la China emergieron. Los medios de comunicación no tardaron en vincularla con un futbolista que fue una estrella de la Copa América, se trata de James Rodríguez, jugador estrella de Colombia. Ambos se habrían empezado a seguir en Instagram e intercambiar otras interacciones en redes.