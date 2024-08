Estos son los abonos caseros más peligrosos para tus plantas

Los que se encargan de cuidar el jardín, además de regar las plantas y podarlas, tienen que tener conocimientos sobre los abonos y herbicidas para que se mantengan saludables. Sin embargo, hay algunos fertilizantes caseros que muchos usan de forma inadecuada que terminan perjudicando a las plantas.

No todo sirve como fertilizante casero. Las personas los usan pensando que son buenos pero pueden terminar matando a las plantas y a las flores del jardín. Es por eso que en esta nota te contaremos cuáles no son tan beneficiosos y cuál es la manera en que hay que utilizarlos para que no causen daños en la salud de la planta.

Los abonos que perjudican

Uno de los abonos que puede ser peligroso es el café. Este es rico en nitrógeno y fósforo, pero es un peligro por sus altas concentraciones de nutrientes y por la cafeína que puede matar a los brotes jóvenes. Nunca hay que usarlo como abono para semillero, solamente en plantas adultas. Además, el café nunca se usa nuevo, sino que se debe utilizar la borra.

El café puede perjudicar a la planta. Fuente: Shutterstock.

Otro de los abonos peligrosos para las plantas son las cáscaras de cítricos porque tienen una alta cantidad de ácidos débiles que los liberan cuando se echan al sustrato haciendo que la tierra se vuelva ácida y las plantas no pueden soportarlo. Se pueden añadir solamente a la compostera o bien se puede optar por secar las cáscaras al sol para que pierdan la humedad. Una vez que están secas, se trituran y se colocan en las macetas.

El serrín también es uno de los peores abonos para las plantas y no es recomendado. El serrín es rico en carbono, pero es perjudicial para la tierra. Tampoco se recomienda usar las cáscaras de huevo trituradas porque el calcio recién estará disponible para la planta en ocho meses. Lo que se puede hacer es hervirlas y utilizar el agua para riego.