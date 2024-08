Alimentación: esta es la señal de que estás consumiendo demasiada azúcar y deberías eliminarla

La alimentación tiene una gran influencia en el desarrollo y funcionamiento del organismo. Por eso si consumes alimentos ultraprocesados o con un gran contenido de azúcar podrás sentirte un poco mal. Estos son los síntomas de exceso de azúcar pero siempre es recomendable asistir a un médico de confianza.

Esto es lo que podría pasar si no dejas el azúcar

Los cambios de humor es uno de los síntomas más frecuentes. El azúcar es un alimento que genera fluctuaciones en los niveles de glucosa. Esto afecta el ánimo, genera irritabilidad y ansiedad. Según algunos nutricionistas, el exceso de azúcar puede provocar fatiga crónica.

Una lata de Coca Cola tiene 35 gramos de azúcar. Foto: Archivo.

Los dolores de cabeza son una clara señal de exceso. El azúcar está relacionado a la hipoglucemia reactiva, responsable de cefaleas intensas. A su vez, desequilibra las hormonas del cuerpo. En mujeres puede exacerbar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico; y en hombres afecta los niveles de testosterona.

Este alimento daña la piel ya que genera sebo, acné y quita hidratación. Esto genera que la piel adquiera un aspecto oscuro y opaco. Al mismo tiempo, el azúcar es un gran problema para la salud bucal ya que se adhiere a dientes y muelas, y aumenta la sensibilidad, caries o cavidades.

El azúcar es una de las principales causas de obesidad. Foto: Archivo.

Otro gran problema es el peso corporal. El azúcar es un alimento que impide quemar grasas y contribuye al aumento de la presión arterial. No importa cuánto ejercicio realices, si no disminuyes tu consumo de azúcar y mantienes una alimentación saludable, no podrás alcanzar tu peso deseado.