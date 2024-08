Sol Pérez y un especial agradecimiento en las redes: "Gracias por darme tanto"

A Sol Pérez y Guido Mazzoni los unió el entrenamiento físico. "Me empezó a hablar por Instagram. Él tiene gimnasios, me empezó a escribir para que yo fuera a entrenar. Yo le decía ‘sí, voy a arrancar, voy a arrancar’", contó la panelista de Telefe.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

"Me escribía desde la cuenta del gimnasio. Me invitaba al gimnasio. Él es muy divertido, muy gracioso. Cuando vio que yo no le contestaba o que le decía que iba a ir y no iba, me empezó a hacer chistes. Yo me mataba de risa, pero él nunca me invitaba a salir, entonces ahí quedaba", expresó en diálogo con María Laura Santillán.

Hasta que un día fue a entrenar y Cupido la flechó al instante. "Lo conocí y fue el amor de mi vida desde que lo vi. Tiene una forma de vivir y una manera de ver las cosas que yo claramente no tenía. Lo mío era trabajo, trabajo, trabajo", señaló Pérez.

En Instagram, Sol comparte muchos momentos que pasa en la cadena de gimnasios que él tiene. Sus rutinas de entrenamiento son sensación y todos quieren saber sus trucos para lucir un cuerpo espléndido. Ahora, ella hizo un especial agradecimiento junto a una foto con su esposo en el gimnasio.

"Hoy cumple 11 años Bigg. Gracias por darme tanto. Hacés mi vida cada día más linda Bigg", escribió la mediática.