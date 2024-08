Karina Jelinek conoce bien cómo acaparar todas las miradas en Instagram

Se llama Karina Jelinek y muchos la recuerdan por "Lo dejo a tu criterio". Su icónica frase salió espontáneamente durante una entrevista televisiva con Jorge Guinzburg en 2006. De hecho, la tiene patentada gracias a la ayuda de su amiga personal Ana Rosenfeld.

Acerca de cómo surgió, Karina contó: "Me hacía varias preguntas incómodas. Yo en ese momento era muy chiquitita y me preguntó '¿Y en tu intimidad, qué hacés?'. Me puse nerviosa y le dije 'lo dejo a tu criterio' varias veces y ahí la gente me empezó a cargar por eso".

Karina Jelinek enamora en Instagram

Ella es una de las modelos argentinas más bella. Comenzó en el mundo del modelaje de muy chica. Ganó el premio Miss Carlos Paz y Miss Córdoba. A los 18 años se mudó a Buenos Aires para crecer profesionalmente y participó en desfiles y campañas publicitarias.

De a poco, también fue incursionando en la pantalla chica y casi una década atrás se lanzó como empresaria con su marca de ropa interior: Ánima bendita, by Karina Jelinek.

Karina Jelinek conquista corazones con su belleza

En Instagram, Karina Jelinek es muy activa y suele llamar la atención de sus seguidores con el contenido que comparte. Ahora, lo hizo con un pequeño video en el que deseó los buenos días y se la vio acompañada. Claro está que ella sabe bien cómo acaparar todas las miradas en las redes.

El video de Karina Jelinek