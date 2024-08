Esta es la fecha exacta en la que se podrá ver el "cometa del siglo"

Gran parte del hemisferio sur, se prepara para ser testigo de un fenómeno astronómico de extraordinaria magnitud este año: la aparición del "cometa del siglo". En unos pocos meses, este visitante celeste, que ha despertado un gran interés global, se revelará en todo su esplendor. Descubierto en enero de 2023 por el Observatorio Tsuchinshan en China, el cometa C/2023 A3 proviene de la lejana y misteriosa Nube de Oort, una región remota del sistema solar que no se ha acercado a la Tierra en los últimos 26.000 años.

El cometa ya comenzó a ser visible desde la Tierra durante las últimas horas de la tarde y la noche. Sin embargo, los días 12 y 13 de octubre se presentan como el momento óptimo para su observación, ya que en esas fechas se acercará a una distancia de 0,56 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente 83.774 millones de kilómetros de la Tierra. Durante este período, se estima que alcanzará un brillo máximo de magnitud 2, lo que permitirá que sea visible a simple vista desde cualquier lugar del mundo.

Para aquellos que deseen observarlo, se recomienda dirigir la mirada hacia la constelación de Virgo, específicamente debajo de la estrella Heze y al norte de Spica, la estrella más brillante de dicha constelación.

El cometa se verá en octubre. Foto: Shutterstock

Para el hemisferio sur, el cielo orientado hacia el sudoeste ofrecerá condiciones ideales para disfrutar de este evento. Además, las aplicaciones astronómicas para dispositivos móviles pueden ser de gran ayuda para rastrear la trayectoria del cometa en tiempo real.

La singularidad de este evento no solo radica en la rareza del cometa, sino también en su comportamiento al acercarse al Sol y a la Tierra. A medida que se aproxime a nuestra estrella, su luminosidad aumentará significativamente, ofreciendo un espectáculo visual sin precedentes.

Existe incluso la posibilidad de que el cometa se fragmente debido al intenso calor solar, lo que podría intensificar aún más su brillo y hacerlo visible para observadores con equipos modestos.

El cometa C/2023 A3 representa una oportunidad excepcional para la observación astronómica, no solo para los expertos, sino también para el público en general. Este fenómeno astronómico, con un núcleo estimado entre seis y 15 kilómetros de diámetro, podría no volver a acercarse a la Tierra en miles de años, convirtiéndose en un evento que no se repetirá en nuestras vidas.