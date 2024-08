Pampita deslumbró a sus seguidores en traje de baño desde Ibiza

Entre todos los trabajos que tiene Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, la modelo y empresaria viajó a Ibiza donde promociona uno de los lujosos hoteles de la zona. En varios posteos no dudó en publicar las instalaciones del lugar y también su esbelta figura en malla.

La modelo luce en una de las imágenes una malla negra brillante con la que deslumbró a todos sus seguidores. También Pampita aparece en la noche bailando con un short que deja ver su hermosa figura. La empresaria disfruta cada momento en Ibiza y también publicó videos recorriendo el hotel.

Más allá de las promociones y de su trabajo, la modelo volvió a ser noticia en los últimos días por una supuesta pelea entre su ex, Benjamín Vicuña y su actual esposo, Roberto García Moritán. La disputa aparentemente se generó en el cumpleaños de la pequeña de 3 años, Ana.

Diosa total. Fuente: Instagram.

El festejo de la última hija de Pampita se realizó el 4 de agosto en la mansión Four Seasons Hotel Buenos Aires. Aparentemente la pelea se generó porque el marido de la modelo no quería que el actor ganara protagonismo en las fotos del cumpleaños. Según señalaron en un programa de chimentos, el esposo de Pampita no lo puede ni ver al actor, más allá de lo que ocurrió en el cumpleaños.

“Más allá de lo que diga en público, todos sabemos fehacientemente que no aguanta a Vicuña”, señaló una panelista y recordó la declaración de amor en los Martín Fierro que hizo el actor. Por su parte, la modelo prefiere no participar de la polémica y aprovecha para descansar unos días.