La secuencia de fotos de Nati Jota que enamoró a más de uno en la red

Nati Jota se hizo conocida en redes sociales por compartir su vida, pensamientos y experiencias. Hoy, es una figura de renombre en el ámbito del periodismo joven y el streaming. Estudió periodismo y ciencias de la comunicación. Trabajó en diversos programas y Luzu TV le brindó mayor alcance. En la actualidad, trabaja en OLGA.

Nati Jota es su apodo artístico, su verdadero nombre es Natalia Jersonsky. Tiene dos hermanas: Luciana y Camila. A las tres las une su pasión por el deporte y a diferencia de ella, sus consanguíneas no están inmersas en la farándula.

Si bien muchos la admiran, también hay quienes la critican. Y sobre los comentarios negativos, en diálogo con Tatiana Schapiro, señaló: "La verdad que he entendido que me va a seguir pasando. Eso también lo trato de trabajar porque te pasa una vez, y después pasa, chau".

"Ahora no estoy en una pero va a venir porque yo ya sé que como no me gusta quedarme en los lugares políticamente correctos, quizás alguna baldosa floja un poquito te la piso, porque también está ahí, creo, mi valor agregado: jugármela un poco con algunas cosas", indicó Nati Jota.

