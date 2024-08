Los tres signos que perdieron la esperanza en el amor

Para muchas personas dentro de la astrología, el amor es un verdadero misterio que, por más que se esfuercen, no pueden desentrañar. Algunos piensan que son desengañados que sufrieron mucho en el pasado y perdieron la esperanza, pero la realidad es que, la mayoría de las veces, se trata de hombres y mujeres comunes que simplemente no han experimentado ese sentimiento tan particular.

Virgo: las personas que pertenecen al signo más inteligente del zodiaco también son las más desconfiadas en el amor. Siempre miran de reojo todo lo que les pasa y les cuesta entregar su corazón porque no ven razón alguna para exponerse de esa manera. Claro que todo esto cambia cuando se enamoran y descubren que tienen muchísimo cariño para dar y también para recibir.

Géminis: saben que si se enamoran tienen muchas posibilidades de sufrir, por lo que prefieren ocultarse bajo una máscara y pretender que no les interesa el amor bajo ningún concepto. Todo cambia cuando finalmente deciden arriesgarse y se dan cuenta de que tienen mucho más para ganar si toman las oportunidades que se les presentan en vez de esconderse.

Acuario: este signo es conocido por su idealismo y su amor a la libertad, por lo que huyen de las relaciones que piensan que pueden dejarlos "prisioneros". No hay nada que deseen más que defender las causas en las que creen y realmente ven en el amor un posible obstáculo. Para enamorarlos, hay que hacerles entender que están ganando un aliado, no perdiendo su estilo de vida.