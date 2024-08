El ejercicio perfecto para adelgazar y ganar músculo

Hay un ejercicio que los expertos aman y colocan en las rutinas de todos sus alumnos. Sin importar la edad que tengas, este movimiento es un básico que fortalece piernas, glúteos y core. Como podrás notar es un ejercicio mega completo y querrá incluir en tu rutina cuando conozcas sus beneficios.

El ejercicio que te ayudará a adelgazar

Las sentadillas es un movimiento efectivo para tonificar y adelgazar. Este ejercicio es recomendado para todas las edades y niveles porque es de bajo impacto, es decir, no fuerza las articulaciones. Por este motivo es uno de los más elegidos y que cualquier adulto mayor no puede saltar.

Haz entre 3 y 5 series de este ejercicio. Foto: Archivo.

Además, la sentadilla es un perfecto indicador de estado físico. Cuando realizas sentadillas realizas el movimiento como si te estuvieras sentando en una silla. Si tus piernas o core no son lo suficientemente fuertes, no podrás realizar la técnica correctamente. Pero no hay por qué preocuparse ya que con el tiempo fortalecerás todos tus músculos.

De hecho, el entrenador Don Saladino, conocido por entrenar a estrellas, explicó que la clave para tener abdominales visibles es realizar sentadillas. Al trabajar tantos músculos del cuerpo, este ejercicio quema más calorías y hace que el famoso six pack aparezca tonificado.

Agrega mancuernas a tu rutina de entrenamiento. Foto: Archivo.

Hay múltiples combinaciones de este ejercicio. Si quieres añadir las sentadillas a tu rutina puedes hacerlo con: press de hombros, curl de bíceps, press, elevación de piernas, press de pecho o giro de oblicuos. Escoge solo una de estas alternativas ya que no querrás cansar tus músculos.