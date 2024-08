El abono natural que es oro para tus plantas y lo encuentras en la heladera

Tener plantas saludables y con flores abundantes es lo que todos deseamos para nuestro jardín. Por eso, aquí te traemos una idea para poder abonar tus plantas de forma natural, con productos de tu hogar, sin necesidad de ir a comprar fertilizantes a viveros. Para sorpresa de todos, este abono es muy efectivo y puede brindarle a tu jardín los nutrientes necesarios para crecer y desarrollarse. De esta forma, puedes tener las flores que siempre soñaste.

Es popularmente conocido que los restos de las verduras, los posos de café o las cáscaras de huevo son muy buenos para añadir en compost y hacer de nuestro sustrato algo ideal para las plantas. Pero también, podemos usar otros productos del hogar que aún no conoces sus propiedades. En este caso vamos a hablar del yogur.

No importa si el yogur se encuentra vencido, aún sirve para tu jardín. Foto: Shutterstock

El yogur es un producto que se suele consumir en muchos hogares debido a sus grandes nutrientes y beneficios para la salud. En este sentido, es muy probable que lo tengas en la heladera de tu casa y si es así, te tenemos una buena noticia, puedes usarlo como abono para el jardín y brindar nutrientes que serán excelentes para el desarrollo de las plantas.

Este producto contiene vitaminas y minerales como calcio, magnesio, potasio y fósforo, que son fundamentales para la salud de las plantas. Lo más importante es que te asegures de que no tenga azúcares, ya que esto puede ser contraproducente para abonar el jardín y puede atraer plagas.

Regando tu jardín con este líquido ayudas a tu plantas con nutrientes necesarios para su crecimiento. Foto: Shutterstock

Para aplicarlo te recomendamos que no lo pongas directamente en la tierra, si no debes disolverlo en agua previamente y dejarlo reposando al sol durante un día. Lo ideal es disolver un yogur en cinco litros de agua. Si no, puedes usar una cucharada de este producto cada litro de agua. Finalmente, disuelve todo el contenido y agita la botella para que se integren todos los ingredientes.