Nathy Peluso enciende las redes mostrando sus curvas perfectas

Nathy Peluso es una de las artistas más relevantes de la actualidad. La argentina, radicada en España, cuenta con más de 4,5 millones de seguidores en Instagram y arrasa en el mundo entero con su estilo único. La cantante ha impactado fusionando diversos géneros como ritmos latinos, hip hop, R&B y jazz.

Nathy no sólo cautiva por su talento sino también por su belleza exótica. En su última publicación de Instagram la podemos ver mostrando sus curvas perfectas, a las que en muchas de sus canciones hace referencia. Demostrando también que sus letras tienen un alto grado de empoderamiento femenino.

Nathy Peluso deslumbra con sus curvas en Instagram. Foto: @nathypeluso

En la sesión de fotografías la podemos ver luciendo un top y una pollera vintage estampadas, combinado con unos tacos rojos. Además, la cantante optó por vestir una cartera también estilo vintage con la que marca tendencia en el verano europeo. Precisamente, Nathy Peluso se encuentra en Ibiza, España.

Las imágenes causaron revuelo entre sus fans que no tardaron en llenar la publicación de Instagram de "me gusta" y comentarios. "No te cansas de tener ese lomazo?", "la mujer más linda del mundo", son algunas de las respuestas que podemos leer en su feed. Mientras ella acompañó las fotografías con "Bendicioneeeessss, nooooo tengo remedioooo yo siempre fui acchiiii, Miau miau en ibiza".

Nathy Peluso se encuentra en Ibiza. Foto: @nathypeluso

En las últimas semanas, Nathy sorprendió al lanzar su propia sesión en Tiny Desk, programa que muestra una serie de conciertos acústicos muy populares, organizados por el programa de radio All Songs Considered de NPR Music. Nathy escala en la industria musical a pasos agigantados y mientras muestra su hermosa figura.