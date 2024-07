Martita Fort presume su belleza frente a la cámara y conquista corazones

Ricardo Fort falleció hace ya más de 10 años, sin embargo, su recuerdo sigue presente. Son muchos los que trasladaron su gran cariño hacia sus hijos y les dejan demostraciones de afecto en las publicaciones de sus redes sociales. Tal es el caso de Martita Fort, quien recibe una gran cantidad de mensajes en los que se lo recuerda a su progenitor.

Ricardo Fort falleció en 2013

"Hermosa y coqueta como su padre. Se te extraña mucho comandante", "El ADN del comandante es increíble", "Que orgulloso estaría tu papi de verte" y "Tu viejo estaría encantado con vos, estás preciosa", son algunos de los tantos ejemplos que se pueden leer en sus publicaciones de Instagram.

Ahora, la hija del chocolatero más querido, compartió un pequeño video en el que presumió su belleza y conquistó corazones. Es que, al igual que Ricardo, ella adora las cámaras y los flashes.

Fort falleció el 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. Había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.

Martita Fort, la hija de El Comandante

"Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba", contó Martita en una entrevista.