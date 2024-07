Lo primero que veas en este sencillo test te dirá en un segundo si eres sobreprotector

Los test de personalidad están siendo furor en las redes sociales. En la web se pueden hallar de todo tipo: desde los más clásicos hasta las más insólitos. Los internautas encontraron en estos desafíos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y sus asombrosos resultados sorprenden a más de uno. Aquí te proponemos un nuevo reto que te permitirá saber más acerca de tu forma de ser de una manera muy sencilla.

¿Te animas a descubrir lo que demuestra sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí tendrás todas las respuestas. ¡Déjate maravillar! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Pulpo: eres una persona muy sobreprotectora. Siempre estás buscando ver felices a quienes te rodean y das todo por quienes más amas. Detestas la hipocresía y la falsedad y no tienes problema en decir lo que piensas. Por momentos, pecas de honesto. Sobresales por ser muy sociable y haces nuevos amigos con mucha facilidad. Te destacas por ser muy positivo y por siempre estar alentando a los demás a cumplir sus metas. Sueles ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. No sabes lo que es la envidia y te alegras al ver triunfar a otra gente.

Los test de personalidad están siendo furor en las redes sociales / istockphoto

Frutilla: eres alguien que se caracteriza por ser muy tranquilo con todos los que se cruza en su camino. Sobresales ser una persona que ama la libertad. Consideras que el paso por este mundo es fugaz y no te haces problemas por asuntos que no tienen importancia. No te gusta adelantarte a los hechos y eliges sorprenderte con lo que te depara el día a día. No te gusta estar ofendido con nadie y eliges no guardar rencor cuando te hacen daño.