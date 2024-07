Las dos plantas del interior que eliminan la humedad de tu casa

La humedad es uno de los mayores problemas que sufren las casas actualmente, dado que puede provocar malos olores y aparición de hongos. Sin embargo, existen distintas plantas que pueden eliminar la humedad y seguramente puedes tener en el jardín de tu casa.

Por otro lado, las plantas en el interior de la casa aportan luz, ventilación, y alegría a cada rincón de la casa. Además, pueden aumentar la felicidad, mejoran la concentración y reducir el estrés.

Cuáles son las mejores plantas para reducir el estrés

Esas son las tres plantas que ayudan a eliminar la humedad de la casa:

Lirio de Paz

El Lirio de paz es muy conocida, cuenta con más de 30 especies, tiene su origen en el Caribe, no soporta el frío y se cultiva en el interior. Al mismo tiempo, no precisa de luz, puede absorber la humedad por las hojas y no es indispensable el riego. Aunque, si las hojas se ponen de color marrón, precisa de agua o que modifiques el lugar.

Las hojas son grandes y de color verde oscuro. Prosperan en temperaturas entre 18?°C y 24?°C. No toleran bien las temperaturas inferiores a 10?°C. Prefiere luz indirecta brillante, aunque puede tolerar condiciones de poca luz.

El lirio de paz cuenta con más de 30 especies. Fuente: Freepick.

Palmera bambú

Palmera bambú es otra alternativa que sirve para absorber la humedad en las estancias por condensación. La planta proviene de América Central y México, puede tener tres metros de altura, pero en el interior y en maceta, debe estar en lugares oscuros, húmedos y muy lejos del frío.

Las plantas crecen en temperaturas entre 18?°C y 24?°C. No toleran bien las temperaturas inferiores a 10?°C. Es buena en la eliminación de contaminantes del aire como el formaldehído y el benceno.

Palmera bambú es otra alternativa que sirve para absorber la humedad en las estancias por condensación. Fuente: Pixabay.

En lo que respecta a los cuidados, se debe fertilizar mensualmente durante la temporada de crecimiento (primavera y verano) con un fertilizante balanceado y soluble en agua. En cuanto a la temporada de poda, se debe recortar las hojas muertas o amarillentas para mantener la planta saludable y estéticamente agradable.

Puede ser susceptible a plagas como ácaros, cochinillas y pulgones. Por lo que es recomendable mantener un buen control y tratar con insecticidas suaves si es necesario.