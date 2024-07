La bomba que Margot Robbie le reveló al mundo

La protagonista de Barbie, Margot Robbie, reconocida estrella de Hollywood reveló una noticia que llenó de emoción a sus seguidores. Finalmente, la actriz confirmó que está embarazada de su primer hijo y ya salieron a la luz algunas fotos donde se ve cómo va creciendo su panza.

Margot Robbie vive uno de sus momentos más felices junto a su pareja, el productor de cine, Tom Ackerley. El Dailymail dio a conocer imágenes de la actriz donde ya se le observa una pequeña panza de embarazo. Esto fue durante las vacaciones en el Lago Como en Italia.

La actriz Margot Robbie es reconocida por sus papeles en el Universo de DC y por su actuación en Barbie. También protagonizó films como Babylon y el Lobo de Wall Street. El amor lo encontró en el set del drama de la Segunda Guerra Mundial Suite Française. Desde el 2013 que están juntos.

En la dulce espera. Fuente: Instagram.

“Yo era la soltera por excelencia. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y entonces esto me llegó sigilosamente. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba ‘nunca me correspondería. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y dile que te gusta’", dijo Margot Robbie en una entrevista.

Además, la actriz añadió: "Entonces ocurrió y pensé: ‘Claro que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, como nada había tenido sentido antes’. Mi marido es el chico más guapo de Londres. No hay fisuras. No tenemos un interruptor de encendido y apagado. Todo se ha convertido en una sola cosa”.