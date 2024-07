Así opinó Aracely Arámbula sobre la supuesta hija de Luis Miguel

Aracely Arámbula opinó sobre la supuesta hija no reconocida del cantante, Luis Miguel, en una rueda de prensa, como protagonista de la obra, Perfume de Gardenia. La joven tiene 25 años, pero no brindó información en ningún medio de comunicación.

La expareja del Sol de México respondió a los cuestionamientos que la prensa manifestó durante su presentación. "No tengo nada que decir (sobre la supuesta hija de Luis Miguel) porque se han dicho tantas cosas", señaló La Chule.

Aracely Arámbula opinó sobre la supuesta hija de Luis Miguel. Fuente: archivo.

Incluso, la artista reveló que “ellos están fuera de todo esto, es más, se ríen, les dan risa las noticias. Son mis maestros, me apoyan y me sorprenden”. En ese sentido, la actriz agregó que “a sus hijos les brinda amor, con la unión familiar, con todo el corazón. Ellos son dos personas muy maduras y que me tienen sumamente orgullosa”.

En lo que respecta a la demanda que continúa contra Luis Miguel por el respaldo de los chicos, aseguró que “en su momento, cuando tenga algo que decirles, con gusto brindará novedades”. La nueva obra que hará Arámbula se la dedicará con mucho cariño a Miguel y Daniel, a todos sus seres amados que ya no están” como su mamá y su papá. “Ellos me dan la fuerza porque no pensé que pudiera estar aquí”, detalló.

Aracely Arámbula hará una nueva obra. Fuente: archivo.

Actualmente, Luis Miguel tiene tres hijos reconocidos: Michelle, a quien procreó junto a Stephanie Salas, y Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula. Por su parte, el cantante no confirmó nada sobre la aparición de una posible hija más.

Quién es la “supuesta” hija de Luis Miguel

La influencer, Jacqueline Martínez, más famosa como Chamonic, reveló que Milagros Pabón de 25 años, podría ser la hija de Luis Miguel por su parecido físico, y aseguró que una persona cercana a la fuente habría asegurado que, en efecto, tendría un vínculo. Actualmente, tiene una relación amorosa con Mateo Madriñán, quien es hijo de la cantante colombiana Fanny Lu. En ese momento, las redes sociales estallaron con la posibilidad de que el cantante tuviese otra hija.