El sensual look playero de Evangelina Anderson en las playas de Marbella

Evangelina Anderson, la esposa del DT de River, Martín Demichelis, lució su figura en las playas de Marbella. Actualmente, disfruta de unas vacaciones con sus padres y sus hijos. Se trata de un lugar que tiene impacto en ellos teniendo en cuenta que allí nacieron sus hijas más pequeñas, Emma y Lola.

En esta ocasión Evangelina Anderson eligió Instagram para publicar unas fotos en bikini donde luce su impactante físico. La modelo tiene más de 3,7 millones de seguidores que no dudaron en darle me gusta a la publicación. También se la vio con un sensual look con un chaleco blanco abierto, un corpiño negro y un pantalón color camel.

Además, la modelo Evangelina Anderson aprovechó sus vacaciones para mostrar también las imágenes del show de Emilia Mernes que compartió con su hija Lola en el auditorio Starlite Occident. La joven brindó un espectáculo y además recibió la visita de su novio Duki con quien entonó varios hits que le encantaron a la modelo y a su hija.

La modelo lució su figura. Fuente: Instagram.

Tras el show, Evangelina Anderson, mostró la experiencia y se sacó fotos con los dos cantantes protagonistas de la noche. Además, su hija Lola logró conocer a Duki que es uno de sus grandes ídolos. Las imágenes también quedaron retratadas en las redes sociales de la modelo sumando cada vez más likes.

Día a día Evangelina Anderson muestra imágenes de sus hermosas vacaciones en familia. “Moviendo un poco el cuerpito con mi papá”, escribió la exvedette en otro de sus posteos. Recargando sus energías, la modelo estuvo en un lujoso balnerario y también visitó la Alameda con su papá.