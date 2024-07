Otra vez, Nati Jota se llevó todas las miradas con un nuevo álbum de fotos en Instagram. Es que la comunicadora de OLGA no pasa desapercibida con su belleza y sabe bien cómo captar la atención de sus miles de seguidores. "Unir trabajo y viajar siempre será lo mejor del mundo, no dije nada nuevo, ¿no?", comenzó diciendo junto a las instantáneas.

El nuevo álbum de fotos de Nati Jota que no pasó desapercibido en la red

Y agregó: "Yo lo prefiero hasta por sobre las vacaciones. Y si ese trabajo es siguiendo a la mejor selección del mundo es un nivel de experiencias gratificantes que no te puedo explicar, encima me encontré con mi hermana que vive afuera y soy amiga d mis compañeros. +playita. BINGO".

Nati Jota en Instagram

Ella misma es quien maneja sus redes sociales. "Sí tengo un representante que me ayuda con los trabajos, me los cierra y me dice lo que tengo que hacer porque si no, me volvería loca. Por suerte son muchos. Yo soy muy colgada con el celular. Y creo que haría un escándalo si lo manejara yo", contó en una entrevista con Tatiana Schapiro.

Nati Jota compartió un nuevo álbum de fotos en la red

Sobre la presión del algoritmo, Nati Jota señaló: "De vez en cuando hay alguna rachita donde perdés seguidores. Que puede que, bueno, yo tengo 2.600.000, no es que pierdo 100; hay una rachita en la que perdí dos semanas seguidas no sé, ponele, 15 mil seguidores".

"No se sabe bien con qué tiene que ver y un poco en ese momento decís: 'Che, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo cosas peores?'. Pero a mí no me perturba tener un numerazo", aseguró.