Nati Jota volvió a llamar la atención con su belleza desde el gimnasio

Un día más, Nati Jota encantó a sus admiradores con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. En esta red social tiene más de dos millones y medio de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. Ahora, volvió a llamar la atención con su belleza desde el gimnasio.

Recientemente, en una entrevista con Tatiana Schapiro, Nati habló sobre el algoritmo. "De vez en cuando hay alguna rachita donde perdés seguidores. Que puede que, bueno, yo tengo 2.600.000, no es que pierdo 100; hay una rachita en la que perdí dos semanas seguidas no sé, ponele, 15 mil seguidores", señaló.

"No se sabe bien con qué tiene que ver y un poco en ese momento decís: 'Che, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo cosas peores?'. Pero a mí no me perturba tener un numerazo", expresó la periodista de OLGA.

Nati Jota trabaja en OLGA

Y sobre el uso de su cuenta, indicó: "Mis redes las manejo yo. Sí tengo un representante que me ayuda con los trabajos, me los cierra y me dice lo que tengo que hacer porque si no, me volvería loca. Por suerte son muchos. Yo soy muy colgada con el celular. Y creo que haría un escándalo si lo manejara yo".

Nati Jota, hermosa

También se refirió a las críticas en la web. "La verdad que he entendido que me va a seguir pasando. Eso también lo trato de trabajar porque te pasa una vez, y después pasa, chau. Ahora no estoy en una pero va a venir porque yo ya sé que como no me gusta quedarme en los lugares políticamente correctos, quizás alguna baldosa floja un poquito te la piso, porque también está ahí, creo, mi valor agregado: jugármela un poco con algunas cosas", reconoció Nati Jota.