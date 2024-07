El mensaje emotivo de Paulina Rubio tras dos años de la muerte de su madre

Una de las pérdidas más grandes que tuvo Paulina Rubio en su vida fue a su madre, quien estos días cumplió dos años de su fallecimiento. La cantante recordó a su madre con un emotivo mensaje y video en sus redes sociales.

Su madre, Dosamontes murió en 2022 a los 74 años. La relación que había entre la madre e hija fue muy buena y cercana, al punto de ser inseparables. Actualmente, Rubio, de 53 años, realizó un homenaje a su mamá en sus redes sociales, demostrando lo mucho que la extraña y lo feliz que se siente de haber estado a su lado.

Foto publicada por Paulina Rubio en su Instagram.

En su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘El último adiós’ publicó una entrañable fotografía donde aparece de niña, siendo abrazada por su madre, quien la mira con una ternura infinita. Paulina Rubio le dedicó otro mensaje emotivo a su mamá en el que resalto lo importante que era para ella, su mamá y lo mucho que extraña su ausencia. “Te extraño siempre, madre mía”, se puede leer en la publicación.

La publicación realizada por Rubio se llenó al instante de likes y comentarios emotivos por parte de sus seguidores. “Ella siempre está en nuestros corazones y para mí ella está viva”, “Ella está feliz desde arriba con tu gran trayectoria”, y “Tú eres el más bello tesoro que tu mami nos pudo haber regalado”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

Susana Dosamantes falleció en 2022, a los 74 años, en Miami. Fuente: archivo.

Aunque, no es la primera vez que Paulina Rubio dedica unas palabras a su madre. Días antes de la fecha del fallecimiento de Dosamontes, reveló en pleno concierto: "Me gusta mucho sentir esta energía aquí, me gusta verlos a todos, esta energía se la quiero dedicar a lo más grande que he tenido: a mi público y a mi mamá, que está allá arriba, porque mi madre me enseñó a respetar, a querer, a honrar y todos ustedes, son un sueño hecho realidad. Los amo".

Susana Dosamantes falleció en 2022, a los 74 años, en Miami; donde estuvo internada por varios días debido a fuertes complicaciones con el cáncer de páncreas que se le había detectado en febrero de ese mismo año.