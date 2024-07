Netflix: la serie llena de fantasía que supera a Los Bridgerton como la más vista

Netflix confirmó hace un tiempo que "Los Bridgerton" es la serie más vista de su plataforma. Asegurando que más de 80 millones de cuentas vieron este drama de época que se robó todos los corazones. Sin embargo, actualmente, esta producción se encuentra en el segundo puesto como la más vista, según Flix Patrol.

"Los Bridgerton" fue destronada por una miniserie británica que acaba de estrenar de sólo 6 capítulos de 1 hs de duración cada uno. "Supacell" es el nombre de esta producción donde vamos a seguir una gran historia de fantasía, conociendo a personas que desarrollan superpoderes. Pero además, reflexiona sobre problemáticas y temas de actualidad, como el racismo.

Debido a su éxito ya se sabe que esta miniserie tendrá una segunda temporada. Foto: Netflix

No es la primera vez que vemos historias de personas que logran adquirir habilidades sobrenaturales y siguen conviviendo en el mundo de los humanos. En "The Boys", el éxito de Prime, o en "The Watchmen" también vemos súper héroes que salen de los cómics para el streaming en grandes producciones de calidad.

Por eso, si eres fan de las series nombradas, no te puedes perder esta miniserie que lidera el ranking como lo más visto. Además, ha recibido buenas críticas por parte de algunos medios. Empire escribió que “En un panorama desolador en lo televisivo, esta es una serie intensa y fascinante”.

La trama de la miniserie recorre la vida de cinco personas que descubren que tienen poderes extraordinarios. Foto: Netflix

¿Puede ser este el éxito de Netflix que supere a The Boys en Prime?. Habrá que ver con el paso del tiempo. Ambas series tratan temas similares aunque desde diferentes puntos de vista. En ambos casos ciudadanos comunes desarrollan poderes, en "Supacell" los súper intentarán ayudar mientras que en "The Boys" ninguno tiene intenciones verdaderamente de hacerlo.