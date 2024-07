“Lo siento”: el motivo por el que Pink tuvo que cancelar un concierto en Suiza

A través de Instagram, la cantante Pink anunció la cancelación de su próximo concierto en Suiza que iba a realizarse el pasado 3 de julio. La razón de esta decisión es porque atraviesa problemas de salud. “Lamento mucho tener que cancelar mi espectáculo en Berna. Hago todo lo que puedo para asegurarme de poder actuar para ustedes todas las noches, pero después de consultar con mi médico y explorar todas las opciones disponibles, me informaron que no puedo continuar con el show”, escribió.

En este momento Pink está en plena gira promocionando su álbum Trustfall. El tour abarca más de 50 show en Europa y en América del Norte y las fechas están programadas hasta fines de este año. Si bien la cancelación del show generó malestar entre los seguidores, muchos de sus fanáticos le dejaron su apoyo en las redes. En el posteo la cantante aseguró que la decisión la tomó por recomendación de su doctor y aseguró que lo sentía.

Esta no es la primera vez que Pink cancela su agenda de conciertos por problemas de salud. El año pasado ocurrió algo similar cuando tuvo que posponer un show en Arlington, Texas y también canceló otra presentación en Washington. Todo había sido también por problemas médicos familiares que necesitaban de una atención urgente.

Esta vez se bajó del escenario. Fuente: Instagram

También días después de eso la cantante Pink postergó dos conciertos en Canadá por una “infección inusual”. Lo cierto es que esta vez lo seguidores le dejaron algunos mensajes de aliento tras conocer esta última cancelación. "Por favor, cuídate y recupérate completamente", "Sabemos que hiciste todo lo posible", "Mejórate pronto, siempre eres bienvenida a Suiza", escribieron en las redes.

Actualmente, Pink tiene 44 años. Además de ser cantante es compositora, bailarina, acróbata y actriz, oriunda de Estados Unidos. La artista consiguió la fama a comienzos del año 2000 cuando lanzó el sencillo There You Go, de su primer álbum R&B, Can't Take Me Home. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso.