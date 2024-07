María Becerra acompaña a Cinthia Fernández en el gimnasio

Cinthia Fernández es muy activa en las redes sociales. Recientemente fue duramente criticada por un comentario que realizó en una publicación que subió su novio, Roberto Castillo. En Instagram, él subió una fotografía, le declaró su amor y ella escribió: "Te amo y sos un hombre y papá increíble. Orgullo de tener a mi lado a alguien como vos".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Los mensajes no demoraron en aparecer. “No se le puede decir a una pareja ‘papá increíble’ cuando no tenés hijos con él. Hay que respetar, podés decir ‘excelente novio’, pero si no tenés hijos deberías ubicarte”, “Vos pasaste lo mismo con Defederico. No opines sobre la mamá de sus hijas, ella está sufriendo. Que se arreglen ellos”, “Estos dos son el hambre y las ganas de comer” y “En esta no la apoyo. Que este tipo la haya ayudado en sus derechos y demás no lo hace un buen papá”, son algunos de los que se alcanzan a leer.

Cinthia intenta defender a su compañero en todos lados, ya que enfrenta una demanda de su expareja, Daniela Vera Fontana, por incumplir la cuota alimentaria. "No estaría nunca con un padre deudor. Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas de la casa de ellos si ella no trabaja ¿Viene la plata del cielo?”, manifestó Fernández.

Cinthia Fernández defiende a su novio

"Se hace cargo del colegio y la obra social. Le pide plata como si fuera un dispenser y Roberto es recontra dadivoso, que ojalá me hubiese tocado a mí un tipo así. Les baja la luna si es necesario", añadió la mediática.

