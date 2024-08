Estos son los mejores prompts para usar en ChatGPT

La inteligencia artificial es cada vez más usada por los usuarios para hacer distintas investigaciones. Actualmente, ChatGPT, Gemini de Google, Microsoft Copilot son algunas de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios.

A medida que le hacen preguntas a la IA, los usuarios tienen que mencionar el promt correcto para que le responda las preguntas. Incluso, los mensajes se pueden mejorar y luego aplicarlos.

Estos son los mejores pronts que le puedes pedir a ChatGPT. Fuente: archivo.

¿Cuáles son los mejores promts para aplicar con la IA?

De acuerdo a la revista Forbes, existen algunas formas de manejar la IA a la hora de darle indicaciones:

No uses tanta prolijidad

No es indispensable ser prolijo con ChatGPT dado que es un robot y no un ser humano. Por lo tanto, no es necesario mencionar las palabras “por favor” y “gracias”. Almacena los caracteres más cómodos, como ejemplos, más detalles o aclaraciones sobre términos ambiguos.

Aplicar claridad en las solicitudes

En caso de que ChatGPT no de información clara sobre lo solicitado, dile que sea más claro en el momento de darle. "Explícame [inserta el tema específico] en términos simples", es una de las frases que puedes decir.

La IA puede responder diferentes pronts de los usuarios. Fuente: archivo.

Aplicar ejemplos

Aplicar ejemplos en el momento de pedirle información. Formatea los ejemplos correctamente para que funcionen dentro de las indicaciones.

Organización

ChatGPT puede ayudar a las personas a organizarse, por lo que los mejores pronts son: “Ayúdame a generar una lista de tareas prioritarias para esta semana”, “Explícame cómo crear un plan de estudio eficiente para prepararme para un examen”.

Pronts básicos para trabajar con textos

Otra de las funciones que tiene ChatGPT es que puede leer, traducir, mejorar bloques de información, reformular unos escritos. Para eso, los mejores pronts que se le puede pedir son: “Cambia el tono de este texto de formal a informal”, “Transforma este artículo en un diálogo entre dos personajes basado”.