Está en Netflix, la protagoniza Anne Hathaway y te tendrá atento durante casi 2 horas

¿La gran oferta de títulos en Netflix te confunde y no sabes qué elegir? Si eso te ocurre, aquí te dejamos una recomendación para disfrutar desde la comodidad del sillón y que te tendrá atento durante casi dos horas. Es una película que protagoniza Anne Hathaway y que está disponible en la popular plataforma de streaming.

Su último deseo (The Last Thing He Wanted, su título original) es un largometraje de suspenso político británico-estadounidense dirigido por Dee Rees. Está basado en el libro homónimo de Joan Didion, a partir de un guion de Rees y Marco Villalobos.

La historia se centra en una periodista que detiene su cobertura de las elecciones presidenciales estadounidenses de 1984 para cuidar a su padre. En el proceso, hereda su posición como traficante de armas. Está recomendada para mayores de 16 años y tuvo su estreno en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2020.

La sinopsis oficial de Netflix cuenta: "Una periodista queda atrapada en la historia que está investigando cuando intenta ayudar a su padre a negociar una venta de armas en Centroamérica".

En el reparto está: Anne Hathaway como Elena McMahon, Ben Affleck como Treat Morrison, Rosie Perez como Alma Guerrero, Edi Gathegi como Jones, Mel Rodriguez como Barry Sedlow, Toby Jones como Paul Schuster, Willem Dafoe como Richard Dick McMahon, Carlos Leal como Max Epperson aka Bob Weir, Julian Gamble como Secretario George Shultz y Hilel Potaznik como Reportero.

