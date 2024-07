Nunca se animan a nada, estos son los signos más miedosos

La astrología nos permite conocer mejor a las personas. Algunas características son deseables para todos, pero esta en particular no es la mejor.

Todos conocemos a alguien muy indeciso, pero en realidad, las dudas se originan en el miedo a equivocarse y arrepentirse después. Además, existen personas que van más allá de no querer cometer un error; son cobardes por naturaleza y no quieren dar un paso en falso. Estos son los signos más temerosos del zodíaco.

Cáncer: es el signo más cobarde porque siempre trata de escabullirse. Cuando estas personas enfrentan un problema, en lugar de confrontarlo, se esconden en su caparazón. Prefieren esperar a que todo se solucione solo en lugar de luchar. Nunca avanzarán si no están completamente seguros de que no corren riesgos innecesarios.

Piscis: son muy sensibles, lo que puede hacerlos muy vulnerables en algunas situaciones. Las personas nacidas bajo este signo no tienen mucho valor para enfrentar las dificultades y no les gusta pelear porque odian el conflicto y el drama, pero sobre todo, estar mal con alguien.

Acuario: no son necesariamente cobardes, pero tienden a huir cuando algo no sale como desean. Además, son lo suficientemente inteligentes como para tratar de disimular su cobardía, aunque no siempre lo logran. Eso sí, cuando un Acuario se involucra en una pelea, mantendrá su posición a toda costa.