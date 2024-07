Netflix: la nueva miniserie de realeza de comedia que tiene 8 capítulos que debes ver si te gustó The Bridgerton

Las series de realeza se convirtieron en las más vistas dentro de Netflix y algunas de ellas atrapan con su historia, además de los pocos capítulos. El servicio de streaming volvió a renovar su catálogo de series este fin de semana y ahora se sumó "El Decamerón".

En caso de que te haya gustado "The Bridgerton", ahora los amantes de este estilo de serie pueden disfrutar "El Decamerón". La ficción está basada en los libros escritos por Giovanni Boccaccio en 1353. Incluso, la producción promete ser una de las preferidas para ver en lo que resta del verano. Drama, humor y mucho sexo, son algunas de las temáticas que encontrarán en los capítulos.

"El Decamerón" es la nueva serie de Netflix. Fuente: ibmd.

De qué trata la serie El Decamerón en Netflix

La serie "El Decamerón" está basada en una obra clásica de la literatura de Giovanni Boccaccio, escrita en el siglo XIV. Se trata de una colección de 100 cuentos contados por un grupo de diez jóvenes (siete mujeres y tres hombres) que huyen de Florencia para escapar de la Peste Negra. Las historias abarcan una amplia gama de temas, incluidos el amor, la fortuna y la inteligencia, y son conocidas por su ingenio, humor y, a veces, contenido subido de tono. La serie está disponible en Netflix y cuenta con 8 capítulos.

Qué dijo la crítica sobre la serie El Decamerón en Netflix

De acuerdo al sitio FilmAffinity, la serie El Decamerón en Netflix recibió la siguiente crítica

"Su reparto de avezados cómicos a menudo saca divertidas interpretaciones del material, pero solo ocasionalmente encarna la dura reflexión social que intenta en sus últimos episodios."

"Un testimonio divertido y a veces conmovedor de la verdad de que, sean cuales sean las circunstancias, la gente siempre encontrará la manera de ser gente, en toda nuestra gloria mezquina, cachonda o heroica", The Reporter

Quiénes forman parte del reparto de El Decamerón en Netflix

El reparto de El Decamerón ha contado, está integrado por Tony Hale (Veep, Being the Ricardos), Zosia Mamet (The Flight Attendant, Girls) y Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls).