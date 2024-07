Nathy Peluso muestra toda su belleza con un microbikini que enciende corazones

Hace unos meses, Nathy Peluso lanzó su disco Grasa. Este fue bien recibido por el público y la artista no ha dejado de promocionarlo en sus redes sociales. Un ejemplo de ello son sus últimas fotografías. En estas luce un traje de baño que deja a la vista su belleza curvilínea y su piel reluciente.

Las fotografías en Instagram

Nathy Peluso. Foto: Instagram.

Este conjunto está conformado por un corpiño rectangular de color azul francia y tiene la incpción Grasa n color rojo intenso. La parte inferior cuenta es tiro alto y también es de color azul francia. Además, cuenta con tiras para ajustarlas a sus caderas del mismo color rojo que el corpiño.

Nathy Peluso combino este look con una gorra de color azul y que también lleva el nombre de su último disco. A su vez, la artista no lleva maquillaje por lo que se pueden notar sus mejillas rojizas por el sol. Nathy decidió mostrarse al natural y dio maravillosos resultados ya que todos no paraban de alabar su apariencia.

Nathy Peluso. Foto: Instagram.

Estas fotografías de Instagram fueron la excusa perfecta para anunciar su próxima gira. Aún no hay fechas confirmadas pero la artista comentó que será el tour más brutal y para eso debe agarrar fuerza. Es casi seguro que algunos de sus shows serán en distintas partes de España y Argentina, aunque podrían sumarse otros destinos.

Grasa fue un verdadero desafío para la artista. Antes había creado otro disco pero que terminó quemado porque no era lo que la artista quería mostrar. Nathy Peluso ha mencionado en múltiples entrevistas que atravesó un momento muy difícil pero que hacer terapia la ayudó a encontrar su camino nuevamente.