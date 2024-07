Las fotos de Nati Jota que conquistaron más de 150 mil corazones

Nati Jota genera gran revuelo con sus dichos. Ya sea en OLGA, el canal de streaming que lidera Migue Granados y en el que ella trabaja, o en sus redes sociales. Si bien en la web muchos la llenan de mensajes positivos, también hay otros que la critican ferozmente. "La verdad que he entendido que me va a seguir pasando", reconoció en diálogo con Teleshow.

"Eso también lo trato de trabajar porque te pasa una vez, y después pasa, chau. Ahora no estoy en una pero va a venir porque yo ya sé que como no me gusta quedarme en los lugares políticamente correctos, quizás alguna baldosa floja un poquito te la piso, porque también está ahí, creo, mi valor agregado: jugármela un poco con algunas cosas", añadió.

Acerca de cómo le afectan esos comentarios, Nati Jota señaló: "Estoy acostumbrada a que me bardeen. Cuando se hace muy masivo, las redes explotan, y empieza a ser un hecho, una realidad. Ahí es como: '¡Ay, qué injusto!'. A mí me suele doler por lo injusto, porque siento que no me lo merezco. Al mismo tiempo sé que es pasajero. Algunos se acordarán, otros no. Lo he visto conmigo y con muchos otros casos".

Nati Jota en Instagram

"Pero igual en el momento lo sufrís, entonces trato de no mirar, de hacer cosas con mis amigos, con mi familia Jugar al fútbol, ir a entrenar, y ahí hay un momento en que digo: 'La verdad está acá'. Porque si estás mirando y te están bardeando, de repente parece que esa es la verdad. Pero cuando después de estar angustiado borrás Twitter y te vas a comer y te cagás de risa y te quieren, y los querés, y te conocen, ah, esto es la vida...", expresó.

En Instagram, Nati Jota es muy activa y diariamente llama la atención con el contenido que sube. Ahora lo hizo con unas fotografías que conquistaron más de 150 mil corazones. ¡Mira las imágenes!