La miniserie policial polaca de sólo 6 episodios que se convirtió en furor en Netflix

Netflix ofrece en su catálogo algunas producciones que nos dejan sin poder movernos del sillón. Las tramas de misterio y suspenso abundan en la plataforma y algunas nos atrapan de tal manera que nos esforzamos por averiguar qué pasará a continuación. En este caso, traemos la recomendación de una miniserie polaca de sólo 6 episodios que no te puedes perder si eres fan de estos géneros que suelen impresionarnos con sus atmósferas tensas y sorpresivas.

La miniserie, que se convirtió en todo un éxito en la plataforma y se destaca en policiales, es "Bosque adentro" una producción polaca que se basa en el libro The Woods, del 2007, escrito por el estadounidense Harlan Coben. Aquí seguiremos la historia de un detective obsesionado con la verdad. Trama clásica de este género que tanto entusiasma a todos los fans.

La desaparición de la hermana del fiscal hace 25 años esconde un enorme misterio. Foto: Netflix

Específicamente, seguiremos la historia del fiscal Pawel, cuya hermana desapareció hace muchos años en circunstancias extrañas en un campamento de verano y nunca se encontró su cuerpo ni pistas que indiquen que paso. Sin embargo, sí encontraron dos cadáveres de dos de sus amigos.

Esto nos llevará a que los episodios de la miniserie ocurran en dos líneas temporales, en 1994 y en el año 2019, donde aparece el cadáver de una joven que a Pawel le recuerda a su hermana. Este suceso alimenta las esperanzas de descubrir qué pasó con ella y por fin llegar a la verdad.

El protagonista está obsesionado con resolver el misterio de la desaparición de su hermana y llegar a la verdad. Foto: Netflix

No puedes dejar pasar esta producción de Netflix si eres fan de otras series como Dark, The Sinner o The Rain. Todas estas emocionaron al público con una trama tan espectacular que fueron completamente un éxito para maratonear. Es por esto, que "Bosque adentro" es una miniserie atrapante e ideal.