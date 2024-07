El nuevo mensaje de Elizabeth Gutiérrez tras la separación con William Levy

Elizabeth Gutiérrez apareció en sus redes sociales tras la separación con William Levy. En el posteo de su cuenta de Instagram, la actriz y presentador destaca el amor por el padre de sus hijos.

Actualmente, la actriz tiene la conciencia “tranquila” debido a que ella sola sabe lo que ocurrió dentro de su casa que convivía con el actor, quien fue su esposo durante 20 años.

Elizabeth Gutierrez defendió a William Levy tras su separación. Fuente: archivo

Así fue el mensaje de Elizabeth Gutiérrez en sus redes sociales

A través de sus redes sociales, Elizabeth Gutiérrez manifestó: "He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila".

Nuevo posteo de Elizabeth Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la actriz destacó que "nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor", pero indicó que su gran defecto es "amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio".

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo 'estuve encarcelada'. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que a él mismo", aseguró la presentadora.

Elizabeth Gutiérrez defendió su relación con William Levy. Fuente: Instagram.

Por otro lado, la actriz recalcó que hubo momentos buenos como malos, pero siempre intentaron resolver las cosas entre ellos. En cuanto a la relación entre William Levy y sus hijos, destacó: “Mi hijo no se quedó en casa para 'cuidar a su padre', se quedó porque es su casa, 2. Kailita ama a su papá... sabe que jamás le haría daño y la relación de ambos habla más que las palabras, 3. William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia".

Finalmente, Gutiérrez concluyó que William Levy es un hombre “deportista” y “saludable”. "William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia... nuestra vida de pareja es el resultado de dos jóvenes que crecieron en su amor en medio de una carrera que no supimos separar del nombre que crecía con nosotros a nivel profesional y mediático y hoy seguimos aprendiendo, madurando y pagando las consecuencias de la fama a nuestro pesar con algo que debería estar separado para nuestra paz y estabilidad”, finalizó.