Netflix: la serie de 3 temporadas que cuenta con la gran participación de Michael Douglas

Michael Douglas, una gran estrella de Hollywood, fue noticia en los últimos días por comenzar a celebrar su cumpleaños número 80 un mes antes en la Isla de Mallorca junto a familiares y amigos. El esposo de Catherine Zeta Jones es un gran actor que a lo largo de los años se ha consagrado en grandes películas y series. En Netflix podemos encontrar una comedia protagonizada por él que es ideal para maratonear y que no te puedes perder.

Se trata de "El Método Kominsky", una serie en la que también podemos ver una destacada actuación de Alan Arkin. El creador de la misma es Chuck Lorre, el responsable de otras sitcoms que han sido un éxito como Two and a half men y The big bang theory, entre otras.

Alan Arkin co-protagoniza esta comedia de Netflix. Foto: Netflix

"El Método Kominsky" es una producción excelente para maratonear, con capítulos de 30 minutos se convirtió en un éxito de la plataforma de streaming. Aquí vamos a seguir la historia de un profesor de interpretación llamado Sandy Kominsky y su mejor amigo Norman Newlander. Estos amigos de toda la vida llegaron a la tercera edad y no tienen mejor arma para enfrentarla que la comedia y el buen humor.

Sandy Kominsky y Norman Newlander son dos amigos que han llegado a un punto de inflexión en sus vidas. La muerte de la esposa de uno de ellos será el detonante para diversos cambios en la vida. Pero juntos, harán que la vida sea más llevadera. Además de encontrar risas en esta comedia, también encontraremos algunas reflexiones profundas.

Con grandes actuaciones esta comedia se convirtió en una de las favoritas de la plataforma. Foto: Netflix

En total, "El Método Kominsky" tiene 22 episodios y 3 temporadas. La primera sólo cuenta de 8 capítulos cortos para mirar sin movernos del sillón. Además, esta serie de comedia obtuvo cuatro galardones en los Primetime Emmys, dos Globos de Oro, y tuvo, además, 54 nominaciones en total. Una gran producción disponible de forma completa en Netflix.