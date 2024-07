Nati Jota no deja de sorprender a sus seguidores en las redes sociales. Recientemente lo hizo al revelar un problema de salud que tuvo. En X (ex Twitter) escribió: "Hoy vomité 17 veces y no podía ni tomar agua porque la vomitaba".

Nati Jota trabaja en OLGA

"Y me di cuenta que estamos preparados para no poder comer algo, no poder fumar, no poder entrenar, no poder salir; PERO NO PODER TOMAR AGUA QUÉ TORTURA", señaló la querida comunicadora y, por último, sumó: "Qué placer tomar agua fría esto es para que lo valores, vos que podés".

También, Nati Jota llama la atención con el contenido que sube a Instagram. Ahí, la influencer cuenta con miles y miles de fanáticos que quedan encantados con el contenido que comparte. En las últimas horas, subió una fotografía en la que enseñó que volvió al gimnasio. "He vuelto", expresó.

Nati Jota volvió al gimnasio y lo celebró en las redes sociales

Nati Jota se hizo conocida en redes sociales por compartir su vida, pensamientos y experiencias. Hoy, es una figura de renombre en el ámbito del periodismo joven y el streaming. Estudió periodismo y ciencias de la comunicación. Trabajó en diversos programas y Luzu TV le brindó mayor alcance. En la actualidad, trabaja en OLGA.

Su verdadero nombre es Natalia Jersonsky y tiene dos hermanas: Luciana y Camila. A las tres las une su pasión por el deporte y a diferencia de ella, sus consanguíneas no están inmersas en la farándula.