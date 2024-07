Martita Fort se llevó todas las miradas desde la playa

Martita Fort sigue los mismos pasos que su padre, Ricardo Fort. Es que a la joven le encantan los flashes y las cámaras, tal como le gustaba a su progenitor. Hay muchos que aseguran que, si él estuviera vivo, estaría sumamente orgulloso del comportamiento de su hija.

En Instagram, la joven cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. Ahora, se llevó todas las miradas al subir un pequeño video desde la playa. ¡Mira las imágenes!

De su papá, Martita también heredó su carácter. "Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó en una entrevista.

Martita Fort, lindísima

También, en la misma nota, reflexionó sobre El Comandante. "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba", indicó.

Ricardo Fort falleció en noviembre de 2013

Fort falleció a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. Fue en noviembre de 2013, cuando había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.