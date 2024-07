El elegante look que escogió Yuyito González para su salida con Javier Milei

Yuyito González, quien supo ser una de las vedettes más conocidas en la década del '80, es noticia al ser vista con Javier Milei en el Teatro Colón observando la última función de la ópera Carmen. Amalia Josefina Trombetta, como es su nombre verdadero, está en boca de todos al ser la posible nueva novia del presidente.

Las cámaras estaban esperando el momento para captar la cita. Primero fue Javier Milei quien arribó para esperar a la conductora. Luego, llegó Yuyito González, quien se robó todas las miradas con su elegante look. Sonrientes, saludaron a todos los presentes y se ubicaron en el palco presidencial.

Yuyito se destacó en los años '80 por su carisma y belleza. Foto: TN

Yuyito optó por lucir un look muy sofisticado y clásico para su cita. La ex vedette vistió un traje con camisa y saco totalmente blanco crema. Completó el look con unos zapatos de vestir negros. El equipo de sastrería estuvo a cargo de Gustavo Pucheta, ganador del Martín Fierro de la Moda como Mejor Diseñador Innovación.

Por su parte, el Presidente de la Nación fue captado por los medios de comunicación, luciendo también un traje muy clásico y elegante. Javier Milei lució un conjunto sastrero de saco y pantalón negro con corbata a juego, camisa y cinturón de cuero. Siendo una de los atuendos preferidos del Jefe de Estado.

Javier Milei fue el primero que llegó a la cita con la conductora. Foto: Archivo

Esta sofisticada cita en el Teatro Colón levantó todo tipo de rumores con respecto a un romance entre la conductora y el mandatario. Como sabemos, Javier Milei terminó su relación con la actriz Fátima Florez en abril por lo que actualmente se encuentra soltero. Mientras que por su parte, Yuyito González declaró que le parece un hombre atractivo.