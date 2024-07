Cinthia Fernández sabe bien cómo presumir su belleza y conquistar corazones

Otra vez, Cinthia Fernández dio de qué hablar en LAM. En esta ocasión fue por su cruce con Fernanda Iglesias por su romance con Roberto Castillo. Todo sucedió cuando en el ciclo que comparten pasaron imágenes de la fiesta sorpresa de cumpleaños que Fernández le organizó a su novio.

Cinthia Fernández le organizó un cumpleaños sorpresa a su novio

"La fiesta no fue sorpresa. Él ya sabía y voy a contar por qué”, dijo Iglesias. “¿Qué querés? ¿Qué te felicite? Yo intenté que sea sorpresa, pero hubo gente que la arruinó”, aseguró Fernández y su compañera explicó: "Un amigo de él le contó a la exmujer que iba a pasar eso y la exmujer se lo contó a él".

"No, no. Te voy a corregir, tenés mal la data, amor", disparó Cinthia. Luego, Fernanda justificó a la exmujer de Castillo: "Tiene razón en odiarte. No dan las fechas". Picante, Fernández lanzó: "Se supone que si sos buena panelista vas a venir con data firme y se supone que vas a tener la data y las fechas".

"Vos deberías ser más empática con ella y entender que apenas el tipo se separa, se pone de novio con otra chica", le dijo Iglesias a Fernández. “Él dejó de amar y lo dijo acá”, reconoció Cinthia. “Bueno, según ella no fue así. Que ella te muestre todos los chats donde él le dice que no funcionan como pareja y que él como padre va a estar siempre. El maltrato que ejerce esa mujer para todo el mundo”, lanzó la angelita.

