Sol Pérez lució la camiseta de su equipo de fútbol favorito y enamoró con su belleza

Sol Pérez cuenta con miles y miles de seguidores en Instagram que llenan sus publicaciones de corazones y comentarios. De hecho, fue en esta red social donde conoció a Guido Mazzoni, su actual marido. "Me empezó a hablar por Instagram. Él tiene gimnasios, me empezó a escribir para que yo fuera a entrenar. Yo le decía ‘sí, voy a arrancar, voy a arrancar’", contó.

Sol Pérez junto a su marido, Guido Mazzoni

Y, en la misma entrevista con María Laura Santillán, señaló: "Me escribía desde la cuenta del gimnasio. Me invitaba al gimnasio. Él es muy divertido, muy gracioso. Cuando vio que yo no le contestaba o que le decía que iba a ir y no iba, me empezó a hacer chistes. Yo me mataba de risa, pero él nunca me invitaba a salir, entonces ahí quedaba".

"Un día me pusieron en la ‘Peluquería de Don Mateo’ en el horario en que yo entrenaba y el único momento en el que podía ir a entrenar era a las siete de la mañana. No iba a ir sola, necesitaba que alguien me dijera que había una clase a esa hora y sentir el compromiso de ir. Fui al gimnasio a esa hora y el que estaba ahí para ayudarme a hacer la adaptación era Guido", explicó.

"Lo conocí y fue el amor de mi vida desde que lo vi. Tiene una forma de vivir y una manera de ver las cosas que yo claramente no tenía. Lo mío era trabajo, trabajo, trabajo", añadió Sol Pérez.

En Instagram, Pérez comparte todo tipo de contenido. Ahora, subió una fotografía luciendo la camiseta de su equipo de fútbol favorito y enamoró con su belleza.