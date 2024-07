Netflix: la serie de 3 capítulos y cuenta con la participación de Meryl Streep

Netflix tiene una sinfín de series y películas con historias reales, entretenidas y con elencos asombrosos. Una de ellas es La guerra de Hollywood. Esta producción tiene tres episodios, los suficientes para relatar una historia que de seguro te dejará pegado a la pantalla y no querrás acabar.

¿Quiénes participan en esta serie?

Esta miniserie de Netflix relata cómo la Segunda Guerra Mundial impactó en el impacto y desarrollo del cine. Para ello muestra a John Ford, Willian Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens, actores que dejaron sus carreras de lado para prestar servicio a su nación.

Cada capítulo de esta serie dura alrededor de 50 minutos. Foto: Archivo.

Ellos ofrecen su testimonio a lo largo de los capítulos. Sus historias están llenas de heroísmo y valentía ya que arriesgaron su vida (como muchos otros) para defender sus valores. Además, la historia es adictiva gracias a la narración hecha por Meryl Streep, ella aporta conexiones y detalles significativos.

También participan otras estrellas como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Paul Greengrass y Lawrence Kasdan. Ellos enriquecen la historia con sus anécdotas y experiencias personales. Todo esto presenta un retrato completo de una realidad a la que muy pocos tienen acceso.

Esta es una serie basada en hechos reales. Foto: Archivo.

Esta serie está basada en el libro Five Came Back: a story of Hollywood and the Second World War de Mark Harris. Su adaptación a la pantalla grande fue de la mano de Laurent Bouzereau y otros artistas y compañías. La serie se estrenó en 2017 pero es un documental que no pasa de moda.