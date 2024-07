A fijarse en casa: cómo es la moneda de dólar que multiplica su valor

El interés por la numismática crece a pasos agigantados y muchas monedas y billetes despiertan la curiosidad de coleccionistas, que están dispuestos a comprarlos por precios increíbles debido a su rareza o incluso fallas.

En esta ocasión, en el corriente mes ha llamado la atención una moneda de los Estados Unidos que llega a multiplicar su valor original por tratarse de una edición especial. Y es que subastas recientes esta moneda se ha vendido por más de 200.000 dólares.

Se trata del dólar Morgan, una moneda diseñada por George T. Morgan en 1893. Los dólares Morgan de 1893-S fueron acuñados en la Casa de la Moneda de San Francisco, Estados Unidos, y solo se acuñaron 100.000 monedas, lo que la convierte en la acuñación más baja de cualquier dólar Morgan de acuñación comercial.

La moneda que muchos coleccionistas buscan. Foto: Bruxton/Wikipedia

Esta distinguida moneda pesa 26,73 gramos, tiene un diámetro de 1,5 pulgadas y un grosor de 2,4 milímetros. En el anverso, se observa el perfil de la Estatua de la Libertad mirando hacia la izquierda, acompañado por la frase "E Pluribus Unum" y la fecha en la parte inferior central. Alrededor de la figura se disponen trece estrellas, simbolizando las colonias originales de Estados Unidos.

El reverso exhibe un águila calva con las alas desplegadas, sosteniendo flechas y una rama de olivo, que representan la guerra y la paz respectivamente. Las inscripciones "In God We Trust", "United States of America" y "One Dollar" complementan el diseño.

El valor de esta moneda deriva tanto de su limitada emisión como de su excelente estado de conservación; por ello, el dólar Morgan de 1893 es altamente codiciado por los coleccionistas.

El reverso de la moneda. Foto: Bruxton/Wikipedia

De acuerdo con la Guía de Precios de NGC a julio de 2024, el valor de esta moneda en estado de circulación oscila entre 200 y 1,650 dólares estadounidenses. Sin embargo, en situaciones donde las monedas nunca entraron en circulación y se conservan en excelente estado, algunas se han vendido por más de 200.000 dólares.

Casos como el de esta moneda también pueden replicarse en billetes, ya sea por una edición especial o porque presentan determinadas fallas o errores, lo cual multiplica su valor.

Generalmente, mientras más escaso sea un artículo, mayor será su valor. Lo mismo sucede con los errores: entre más grandes y notables sean, más se incrementa su valor. Por lo tanto, es aconsejable buscar en internet ante cualquier duda, ya que podrías encontrar un ejemplar único.