El sensual vestido con el que Tini impactó en el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El fin de semana pasado Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente se casaron después de seis años de relación. Fue uno de los eventos del año donde asistieron cientos de famosos, entre ellos Tini. La cantante se vistió con un look muy sensual que dejó a todos impactados.

Después del casamiento Tini mostró fotos en las redes junto a Emilia Mernes y Lizardo Ponde, que son sus íntimos amigos. “Vine para el casamiento, para poder estar con Ori que me invitó, así que me organicé para poder estar. Justo terminé de filmar y me vine para Buenos Aires”, señaló la artista.

En una de las historias de Instagram de Tini se pudo ver el look completo con un vestido negro con mangas largas y semitransparente. En las redes inmediatamente se viralizaron las imágenes del atuendo que usó la joven cantante y ex pareja de Rodrigo de Paul.

En las redes se viralizó el modelo del vestido que usó Tini. Fuente: Instagram.

Pero no solo el vestido de Tini impactó, sino también los accesorios que se puso como anillos con piedras, collar de perlas y pulseras. El pelo lo llevó al natural luciendo su corte más reciente y no usó extensiones. Todos estos aspectos permitieron destacar su belleza natural.

Otro aspecto que se destacó fue el maquillaje donde Tini optó por un sombreado celeste y gris con delineado negro. En los labios se puso un tono rosa, siempre asesorada por Dav Martens. Sin dudas que la artista disfrutó al máximo del evento y bailó todos los temas junto a sus amigos íntimos.