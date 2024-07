El mensaje de amor del ángel de la guarda para este 24 de julio para Libra, Escorpio y Sagitario

El ángel de la guarda llega este 24 de julio con un mensaje iluminador de amor para las personas de Libra, Escorpio y Sagitario. Es por eso que deberán estar atentas a sus palabras para poder reflexionar y encontrar el camino hacia la felicidad por el que son guiadas por los guardianes.

La astrología le otorga un ángel a cada signo que lo protegerá durante su paso por el mundo. A raíz de esto es importante invocar a los seres celestiales para pedir ayuda, protección y sabiduría. Diariamente se presentan con mensajes esperanzadores para que todos encuentren el camino de la salvación.

Libra

El arcángel Samael les dice a los de este signo que se presentará una nueva inversión en un negocio que dará sus frutos. Recomienda ser paciente para recuperar el dinero invertido. Además, la persona que aman los acompañará en todo el proceso brindando apoyo y consejos.

El ángel tiene sabiduría. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael recomienda no prestar dinero a personas que no lo devolverán. Cada uno sabe quién es de confianza y quién no. Además, señala que la familia es lo más importante por eso aconseja pasar más tiempo con los seres que aman y que siempre están presentes para ayudar.

Sagitario

El ángel Zadquiel recomienda cuidar la salud y hacer ejercicio físico. Además, recuerda que los humanos se sienten felices cuando comparten tiempo con las personas que aman. No le dan tanta importancia al trabajo y dediquen más horas a la familia, recomienda el ángel guardián.