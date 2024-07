Desde Miami, Antonela Roccuzzo sorprende con este increíble bikini junto a Lionel Messi

Tras finalizar la Copa América, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se tomaron unas pequeñas vacaciones en Miami para disfrutar su tiempo libre junto a amigos. Día a día, Roccuzzo sorprende con sus diferentes looks.

En algunas de las fotos se puede ver a Antonela Roccuzzo posar junto a Lionel Messi con un bikini roja, con top de triángulo festoneado y con lazada en el frente, con una braguita brasileña a juego.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi están de vacaciones en Miami. Fuente: Instagram.

Así son las increíbles vacaciones de Antonela Roccuzzo en Miami

Incluso, la argentina, con su pelo húmedo y suelto, presumió su nuevo color de piel que resalta con su manicura en color blanco y unos pendientes plateados. Sin dudas, se la ve espléndida, disfrutando en un yate junto a Messi.

En cambio, Lionel Messi aparece con su bota ortopédica debido a la lesión en la final de la Copa América, en la que Argentina salió vencedora. Sin embargo, la pareja argentina no está sola de vacaciones, dado que en las fotos aparecen el uruguayo Luis Suárez y su esposa Sofi Balbi.

La pareja argentina no está sola de vacaciones dado que en las fotos aparecen el uruguayo Luis Suárez y su esposa Sofi Balbi. Fuente: Instagram

En el último tiempo, Antonella Roccuzzo se convirtió en toda una influencer en Instagram. Al instante que realizó el posteo, recibió varios likes y comentarios, por parte de sus seguidores. Algunos de los comentarios fueron: “You look AMAZING”, “Perfect couple”, “Sos la reina”.

Además, en una de sus historias, también publicó un video de Lionel Messi donde se lo puede ver tomando mate y al mismo tiempo, mirando la tele. El jugador argentino utilizó una remera blanca, unos shorts negros y tenía un pie apoyado sobre una de sus ojotas blancas. El otro, que está lesionado, estaba levantado sobre un taburete.

Antonella Roccuzzo mostró una bikini roja y sorprendió a todos sus seguidores. Fuente: Instagram

Al mismo tiempo, Roccuzzo compartió junto a sus seguidores el nuevo libro que está leyendo este verano. Se trata de It Starts With Us (Volver a empezar), una novela romántica escrita por la autora norteamericana Colleen Hoover.

Días atrás, Lionel Messi posteó una foto con su bota ortopédica agradeciendo al Inter de Miami por el reconocimiento en sus redes sociales: ¡Muchas gracias por el reconocimiento, @intermiamicf! Fue un gusto poder compartir este momento con nuestra gente en la cancha.