El jugado look de Anya Taylor Joy para una reconocida marca

La actriz Anya Taylor Joy siempre es noticia por ser una de las artistas más reconocidas de Hollywood. Hace poco tiempo lanzó la saga de Mad Max y durante la promoción brindó varias entrevistas. La joven relató que nació en Miami, pero que rápidamente se mudaron a Argentina donde vivió hasta los seis años y ahora vive la mayor parte de su familia.

Sin dudas que los looks de Anya Taylor Joy siempre dan que hablar por la belleza, la elegancia y la sensualidad que tiene la actriz. En abril había sorprendido con su atuendo en un evento de Dior y ahora lo volvió a hacer para otro evento de la misma marca. La actriz dejó con la boca abierta a todos sus fans.

El evento donde se destacó Anya Taylor Joy se realizó en el Castillo Perthshire, ubicado en uno de los lugares más icónicos de Escocia. Para asistir se vistió con un minishort y una polera negra y para completar el look le sumó un efecto con portaligas, blazer gris y botas acharoladas. Sin dudas que fue una de las actrices que se llevó la mayoría de las miradas.

Se llevó todas las miradas. Fuente: Instagram.

Ese no fue el único evento donde Anya Taylor Joy deslumbró a todos. También hizo lo mismo en el Festival de Cannes donde posó con distintos looks espectaculares para la revista Elle. En esa ocasión la actriz cautivó a los amantes de la moda con prendas de red, piel y brillos. Vistió un vestido total black que se llevó todas las miradas.

Por otra parte, en una reciente entrevista Anya Taylor Joy aclaró que le gustaría realizar una película en español e incluso se animó a decir que le gustaría poder formar una dupla con Ricardo Darín, reconocido actor argentino. "Me encantaría, estoy esperando. Yo trabajo mucho, pero todavía no tuve oportunidad y me muero de ganas", señaló la actriz hace un tiempo.