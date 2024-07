Cómo fue el rating de la ficción que protagoniza Karla Esquivel

En su afán de ganar la pelea por el rating, Las Estrellas estrenó Mi amor sin tiempo. Es una ficción una telenovela mexicana producida por Carlos Moreno Laguillo. Es una versión de la historia Tres mujeres (1999) creada por Martha Carrillo y Cristina García, siendo adaptada por ellas mismas.

"Mi amor sin tiempo" en Las Estrellas

Está protagonizada por Karla Esquivel, Andrés Baida, Leticia Calderón, Juana Arias, Mane de la Parra y Alejandro Camacho. La ficción gira alrededor de tres mujeres de la misma familia mantienen relaciones estables, pero el amor verdadero aparece en sus vidas y las hace desafiar todas las normas de la sociedad.

Para hacerle frente, Azteca UNO confía, en ese horario, en Acércate a Rocío. Bajo la conducción de Rocío Sánchez Azuara, en este programa se busca hablar de todo tipo de problemas y preocupaciones para que, en conjunto, se les encuentre una solución.

"No soy de la idea de decir mentiras ni contar mentiras, si en algún momento he tenido que conducir un programa así, prometo por mi hija que nunca ha sido bajo mi conocimiento. La producción que hoy tengo sabe que no se admite un caso falso", reconoció la conductora sobre el ciclo.

Según Nielsen IBOPE México, el jueves 18 de julio, Las Estrellas ganó la pelea por el rating. Mi amor sin tiempo llegó a 2,03 millones de personas; mientras que Acércate a Rocío, en Azteca UNO, a 1,17 millones de televidentes.