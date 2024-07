A qué casa de Game of Thrones perteneces según tu signo

Cada domingo, los fanáticos de House of the Dragon esperan con entusiasmo un nuevo capítulo de esta serie que cautiva al mundo. Aunque la astrología no guarda relación directa con la trama, algunas casas de Game of Thrones y House of the Dragon exhiben notablemente los rasgos característicos de cada signo zodiacal.

Explorando estas conexiones, se pueden ver reflejadas las características distintivas de los signos del zodiaco en los personajes y las familias de esta fascinante serie. Conóce a qué casa pertencese según tu signo zodiacal.

Aries

Los Targaryen encarnan perfectamente la energía ardiente de Aries. Los Aries son líderes naturales que inspiran a otros con su entusiasmo y confianza, similares a Daenerys Targaryen. Su impulsividad y naturaleza agresiva impulsan a los Targaryen a tomar decisiones audaces y a menudo arriesgadas, reflejando el espíritu indomable y la independencia característica de Aries.

La Casa Targaryen es la más importante de todas. Fuente: HBO/House of the Dragon

Tauro

La conexión de Tauro con la Casa Tyrell se basa en su amor por el lujo y la estabilidad. Los Tyrell son prácticos, responsables y disfrutan de las cosas buenas de la vida. Como Margaery y Olenna Tyrell, los Tauro son fuertes en sus convicciones y capaces de ejercer un liderazgo atractivo y efectivo, manteniendo siempre un enfoque firme y decidido.

Géminis

Los Géminis, con su naturaleza dual y adaptabilidad, encuentran su reflejo en la Casa Martell. Conocidos por su versatilidad, los Martell pueden ser cariñosos y atentos, pero también impredecibles y vengativos. La capacidad de Oberyn Martell para cambiar rápidamente entre ser un anfitrión encantador y un guerrero feroz es un ejemplo de la dualidad y el ingenio que caracteriza a los Géminis.

Cáncer

La lealtad y la naturaleza protectora de los Cáncer se alinean con la Casa Tarly. Los Tarly son conocidos por su fiabilidad y cuidado hacia los suyos, prefiriendo trabajar en las sombras sin buscar reconocimiento. La dedicación de Samwell Tarly a sus amigos y familia, incluso a aquellos que lo han menospreciado, refleja la devoción inquebrantable y el sentido de protección de Cáncer.

Leo

El orgullo y la autoridad de los Lannister son atributos que también definen a Leo. Los Lannister, como Cersei y Jaime, disfrutan del poder y el reconocimiento, destacándose en cualquier situación. La confianza y el carisma de Leo, junto con su tendencia a tomar decisiones audaces, se reflejan en el enfoque de los Lannister para mantener su estatus y proteger a su familia a toda costa.

Los Lannister son representados por un león. Fuente: HBO

Virgo

La naturaleza meticulosa y leal de los Stark representa bien a Virgo. Los Stark son trabajadores y prácticos, siempre preparados para enfrentar los desafíos del invierno. Su enfoque detallista y su insistencia en hacer las cosas correctamente, incluso cuando es difícil, son características que comparten con Virgo, quien siempre busca la perfección y la justicia. La Casa Stark es la más importante del norte. Foto: HBO

Libra

Los Libra y la Casa Arryn comparten un amor por la justicia y el equilibrio. Los Arryn son conocidos por su diplomacia y su deseo de evitar conflictos innecesarios. La búsqueda de armonía y el deseo de mantener la paz de los Libra se reflejan en la estrategia política de los Arryn, quienes prefieren mediar y mantener la neutralidad hasta que sea absolutamente necesario intervenir.

Escorpio

La intensidad y el carácter enigmático de los Escorpio son bien representados por los Bolton. Esta casa, conocida por su astucia y su capacidad para manipular, refleja la pasión y la valentía de Escorpio. Sin embargo, su tendencia a ser agresivos y a llevar a cabo actos extremos, como Ramsey Bolton, es una advertencia del poder destructivo que también puede tener este signo.

Sagitario

Sagitario y los Greyjoy comparten un espíritu aventurero e independiente. Los Greyjoy, con su lema "Nosotros no sembramos", representan la búsqueda de libertad y la resistencia a conformarse. La inclinación de Sagitario hacia la exploración y el deseo de vivir sin restricciones se ven claramente en las acciones audaces y la naturaleza rebelde de los Greyjoy.

Capricornio

La disciplina y responsabilidad de Capricornio se reflejan en la Casa Mormont. Los Mormont son conocidos por su lealtad y su firmeza, enfrentando cualquier desafío con determinación. Lyanna Mormont, con su coraje y su capacidad para liderar a una edad temprana, ejemplifica la naturaleza trabajadora y resiliente de Capricornio, siempre comprometido con sus deberes y responsabilidades.

Acuario

Los Acuario, con su naturaleza innovadora y su deseo de justicia social, se alinean con la Casa Velaryon. Los Velaryon valoran la lealtad y la familia, pero también son conocidos por su enfoque progresista y su capacidad para adaptarse a los cambios. La creatividad y el pensamiento independiente de Acuario se reflejan en las estrategias y acciones de los Velaryon.

Piscis

Los Hightower son conocidos por su sabiduría y su enfoque meticuloso, cualidades que también definen a Piscis. Situados en la gran torre de Antigua, los Hightower valoran el conocimiento y la estrategia, siempre buscando maneras de mejorar y mantener el orden. La diligencia y la precisión con las que manejan sus asuntos son un reflejo claro del espíritu trabajador y detallista de Virgo, quien siempre busca la perfección en todo lo que hace.